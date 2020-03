SOYDEMAO.COM - PRM se dispone a comprar 40 mil kits para pruebas gratuitas

Santo Domingo.-La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que todos los casos sospechosos de coronavirus, incluidos aquellos que presentan síntomas leves, deben ser sometidos a pruebas de diagnóstico para que aquellos que den positivo sean aislados y romper así la cadena de contagio.

“Hemos visto la aplicación de medidas como el aislamiento social, la cancelación de eventos y reuniones, pero no hemos visto un aumento urgente en las pruebas y el rastreo de contactos con los contagiados”.

“No sabemos las razones, pero cada día es más difícil conseguir realizarse una prueba en una institución de salud estatal o un laboratorio privado. A través de las redes sociales los ciudadanos expresan que deben inscribirse en listas de espera para acceder a las pruebas, pero aun inscribiéndose no tienen garantías de conseguirla”.

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, sugirió al gobierno disponer pruebas gratuitas y masivas para detectar a tiempo el contagio del coronavirus o COVI-19 en la población. Hasta ahora las autoridades no han tomado ninguna decisión para facilitar a los ciudadanos pruebas gratuitas y masivas como aconseja la OMS y sugiere nuestro candidato presidencial.

“Nosotros en el Partido Revolucionario Moderno queremos predicar con el ejemplo; y para ello, estamos planificando la compra de unos cuarenta mil kits de pruebas rápidas para poner a los médicos de nuestro partido a trabajar junto a las autoridades en un operativo en todo el territorio nacional”, dijo José Ignacio Paliza”.

Estamos a la espera de obtener los permisos de importación necesarios para completar la adquisición

