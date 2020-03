SOYDEMAO.COM - Pochy Familia le pide al presidente incluir a los artistas en programa de emergencia

Al hablar a nombre de SODAIE, el merenguero asegura que la industria del entretenimiento está paralizada por el COVID-19

El merenguero Pochy Familia solicitó este jueves al presidente Danilo Medina que incluya a los artistas entre los beneficiarios de las medidas económicas que anunció, para hacer frente a los efectos que ha provocado en amplios sectores la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En declaraciones ofrecidas a periodistas de Diario Libre, el artista saludó las iniciativas del gobierno, sin embargo consideró que los protagonistas del entretenimiento, artistas, compositores, así como todo el sector involucrado en la industria ha sido golpeado por la situación.

“Nosotros felicitamos al señor presidente de la República, pero nos gustaría que las medidas de emergencia que ha anunciado incluyan a los músicos, cantantes, actores, bailarines, sonidistas, transportistas, autores…a todo el que compone esa industria del arte”, manifestó.

El líder de la Coco Band dijo que al igual que otros sectores que se han quedado sin trabajo, el artístico ha sido golpeado. “Yo quiero recordar que la última encuesta del área cultural que se hizo, esta arrojó que la industria aporta aproximadamente un 5% del Producto Interno Bruto. En este momento nosotros estamos paralizados, no sabemos por cuántos meses. Si bien es cierto que hay artistas que no precisan de alguna ayuda, pero esa no es la mayoría. La masa de músico completa trabaja al día a día, es decir, baile tocado, baile cobrado. Todas las salas de espectáculos, hoteles están cerrados en este período de la cuarentena”.





El artista y dirigente gremial le sugirió al presidente de la República Dominicana que pondere la solicitud, la cual hizo a nombre de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, entidad que delegó en hacer la petición al mandatario. De igual modo dijo ser vocero de la Sociedad de los Actores. “No tengo la autorización de Sociedad General de Autores Dominicanos, pero yo estoy seguro de que están en consonancia con nosotros”, dijo Familia.

Un nuevo comienzo

Al hacer una reflexión de los estragos que ha ocasionado al mundo y al país la pandemia provocada por el COVID-19, sostuvo que la humanidad tendrá un nuevo comienzo. “Todo se ha cancelado y no sabemos hasta cuando. Lo más importante ahora cuidarnos y quedarnos en casa. No sabemos qué va a pasar con toda la gente que vive de la cultura en los próximos meses”.

Al recordar que es un apasionado de la historia, el artista dijo que desde la peste bubónica, la humanidad no había atravesado por una situación como esta. “Yo no pensé que tendría que encerrarme en la casa por cuarenta días y cuidado si más. Esto ha sido algo nuevo, uno no estaba diseñado mentalmente para estar tanto tiempo en la casa…esto ha traído cosas nuevas, aprendizaje…yo he tenido que ponerme a cocinar, a fregar. Hacer cosas con mi esposa para no saturarnos, para no volvernos locos”.

