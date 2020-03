SOYDEMAO.COM - Muere infectólogo con coronavirus que hoy mismo pidió orar por Cruz Jiminián

Héctor Balcácer, el infectólogo dominicano que dio positivo al coronavirus, rindió hoy tributo y homenaje al doctor Cruz Jiminián y a Jenny Polanco, quienes, al igual que él han enfermado de COVID-19 y, en el caso de la diseñadora, lamentablemente perdió la vida producto de esta enfermedad.

En relación al doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, cuyo estado de salud es delicado, Balcácer pidió elevar las oraciones para que Dios haga un milagro, si así lo considera pertinente.

“Si simplemente no ocurre, saber que era que papá Dios lo necesitaba para alguna labor allá arriba, de la manera desinteresada que siempre lo ha hecho”, expresó en un video que publicó en su cuenta de Instagram y en el que reflexiona de manera bastante emotiva con sus seguidores.

Dijo que él, al igual que muchas personas, experimenta momentos de ansiedad cuando ve que llegan las 10:30 de la mañana y el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, anuncia nuevos casos.

“Los casos de personas que pierden la vida (por el coronavirus), eso nos trabaja a todos”, manifestó el infectológo Héctor Balcácer.

Aseguró que los que tienen la enfermedad de COVID-19 se llenan de angustia, pero que en el caso de quienes no la tienen se llenan de ansiedad, por saber cuándo formarán parte de esas cifras, o algún ser querido.

No obstante, Balcácer pidió que por favor no se desanimen y que mantengan las esperanzas.

“Aunque mi voz hoy no me ayude en este mensaje, quiero decirles que todos tenemos nuestras luchas internas y que cada quien sabe cómo trata de sobrellevar este momento de incertidumbre, el cual estamos atravesando todos y todas. La República Dominicana y el mundo están viviendo momentos difíciles, así que vamos a apoyarnos todos”, concluyó el infectológo.

Archivado en:: NACIONALES