SOYDEMAO.COM - Muere dirigente sindical de enfermería por coronavirus

SANTO DOMINGO.- Murió anoche el secretario general de la Asociación de Enfermería del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (ADEIDSS), Virgilio Lebrón, por coronavirus, según informó hoy A EL DÍA la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), Francisca Peguero.

Peguero comunicó que Lebrón falleció mientras recibía atenciones en el Hospital Militar Ramón de Lara, tras ser trasladado allí desde su casa, donde estaba aislado por presentar fiebre.

El gremialista tenía 60 años de edad y se desconoce si padecía de alguna enfermedad especial.

La titular de Asonaen criticó el hecho de que aún siendo enfermero de muchos años, las autoridades no gestionaron su ingreso inmediato, por lo que pidió mayor apertura de los hospitales para este tipo de padecimientos.





«Esta muerte nos dice que los que estamos en aislamiento, solo nos queda morir en nuestras casas, por eso el Presidente debe arreciar las medidas para evitar que más gente valiosa muera», expresó la gremialista. SANTO DOMINGO.- Murió anoche el secretario general de la Asociación de Enfermería del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (ADEIDSS), Virgilio Lebrón, por coronavirus, según informó hoy A EL DÍA la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), Francisca Peguero.Peguero comunicó que Lebrón falleció mientras recibía atenciones en el Hospital Militar Ramón de Lara, tras ser trasladado allí desde su casa, donde estaba aislado por presentar fiebre.El gremialista tenía 60 años de edad y se desconoce si padecía de alguna enfermedad especial.La titular de Asonaen criticó el hecho de que aún siendo enfermero de muchos años, las autoridades no gestionaron su ingreso inmediato, por lo que pidió mayor apertura de los hospitales para este tipo de padecimientos.«Esta muerte nos dice que los que estamos en aislamiento, solo nos queda morir en nuestras casas, por eso el Presidente debe arreciar las medidas para evitar que más gente valiosa muera», expresó la gremialista. Fuente: [ + ]

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Archivado en:: NACIONALES