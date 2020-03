SOYDEMAO.COM - Miles de haitianos abandonan RD por temor el coronavirus

Un millar de haitianos ha abandonado la República Dominicana desde que se decretó el cierre de fronteras entre ambos países la semana pasada debido al brote de coronavirus, informó este lunes la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

En total 1.124 haitianos, incluyendo hombres, mujeres y niños han cruzado la frontera común, que se ha abierto «unos minutos al día» para permitir la salida de los migrantes, según detalló a Efe el jefe de Misión de la OIM en República Dominicana, Josué Gastelbondo.

La apertura de la frontera funciona de forma «similar» a los permisos que concede el Gobierno dominicano para los vuelos especiales en los que se están evacuando a los turistas que permanecen en el país.

«Debido al coronavirus los migrantes no ven oportunidades y muchos están prefiriendo retornar a su país por un tiempo», dijo Gastelbondo por teléfono.

El responsable de la OIM explicó que las medidas económicas anunciadas por el Gobierno dominicano para ayudar a la población más desfavorecida no alcanzan a los haitianos, que en su mayoría trabajan en la informalidad, por lo que muchos prefieren volver a su país temporalmente.

El impacto económico ha sido «muy fuerte» en la zona fronteriza, donde la población vive del comercio entre ambos países, y también se ha sentido en zonas urbanas de la República Dominicana, donde los haitianos trabajan principalmente en las obras de construcción, que ahora están paralizadas por el brote del coronavirus.

El coordinador general del Observatorio de la Migración y la Trata Transfronteriza (OMTT) de Haití, Sylvestre Fils Dorcilus, dijo a Efe que se producen retornos de haitianos a diario, algunos por el coronavirus y otros no, a los que se suman las deportaciones.

«La República Dominicana sigue deportando haitianos todos los días en la frontera. Cuando llegan, los oficiales de inmigración de Haití se ven obligados a abrir las puertas para dejarlos entrar», afirmó Dorcilus.

La República Dominicana registra 245 contagios por el coronavirus, incluyendo tres fallecimientos, mientras que en Haití se han notificado seis casos hasta la fecha.

El responsable de la OIM alertó de que la salida de haitianos es «coyuntural» y la situación puede cambiar cuando aumente el número de casos de coronavirus en Haití, un país con una infraestructura sanitaria muy frágil.

«Cuando se agrave la situación en Haití, la frontera va a requerir medidas especiales», manifestó Gastelbondo.

En su opinión, esa región necesita una política epidemiológica «diferente», coordinada entre los dos países y, en especial, entre las autoridades locales de los municipios a ambos lados de la frontera.