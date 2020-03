SOYDEMAO.COM -Leonel propone usar fondos del Seguro de Riesgos Laborales para asignar partidas a trabajadores informales

El Pregonero, Santo Domingo.- El presidente de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, sugirió que sean utilizados los fondos del Seguro de Riesgos Laborales para asignar partidas a los trabajadores informales, así como de las mipymes ante la crisis sanitaria que vive el país.

“Sugerimos que, a partir de los fondos del Seguro de Riesgos Laborales, en la actualidad unos 16 mil millones, se garantice en el corto plazo una asignación de fondos a los empleados de estos negocios. Las necesidades de los más pobres no esperan. Tenemos que actuar con urgencia. Ojalá que esas y otras medidas se apliquen para paliar las necesidades de los más necesitados”, dijo.

Precisó que la crisis sanitaria por la que está atravesando el mundo y que ha impactado a República Dominicana, no solo afecta la salud física y mental de todos, sino que impacta significativamente en los bolsillos todos los dominicanos, fundamentalmente los más pobres.

Dijo que además de los trabajadores informales, chiriperos y por cuenta propia, un sector que está siendo golpeado por la crisis es el de la micro, pequeñas y mediana empresa. Y no sólo a los dueños, sino a los empleados que puedan tener.

Expresó que la posibilidad de que estas empresas puedan seguir pagando los salarios a sus trabajadores al tiempo que puedan mantenerse y pagar sus deudas no parecen factibles.

“Estamos hablando de salones de belleza, de barberías, talleres de mecánica, de herrería, pequeñas tiendas de repuestos, farmacias, colmados, fondas, tiendas y talleres de artesanía, sastrerías y talleres de costura y agricultores, entre otras”, apuntó.

Manifestó que en estos momentos de incertidumbre, de escasez y calamidad, es necesario un esfuerzo conjunto de la Banca Solidaria, el Banco Agrícola y cooperativas para evitar una quiebra severa y seria de los microempresarios.

Fuente: [ + ]

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Archivado en:: NACIONALES