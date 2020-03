Renuncia del PRD el multimillonario diputado de ultramar Rubén Luna y cientos de seguidores

NUEVA YORK,- El multimillonario diputado de la alianza PLD-PRD y reconocido empresario Rubén Luna, renunció del partido blanco durante una reunión con docenas de seguidores ayer domingo, celebrada en su oficina privada en el Alto Manhattan.

Luna, entrevistado anoche por teléfono por este reportero, confirmó la información, advirtiendo que hará todos los esfuerzos posibles para que el PRD no obtenga ni el 1 por ciento en las elecciones presidenciales y congresuales del 17 de mayo de este año.

Denunció que fue víctima de una conspiración en la que participaron altos dirigentes perredeístas para despojarlo de la candidatura.

El legislador, que representa la circunscripción #1 de Estados Unidos en el Congreso Nacional, dijo que entre otras razones para su renuncia, está el manejo dictatorial que el presidente nacional y ministro de relaciones exteriores, Miguel Vargas, le está dando al PRD, donde nadie puede opinar y los dirigentes y militantes son presionados para aceptar todas las decisiones.

El origen de su renuncia, añade Luna, es el de que el miércoles de la semana pasada el Comité Ejecutivo Nacional, decidió escoger en la República Dominicana al candidato o la candidata a la diputación de ultramar en una votación interna en la que él obtuvo 27 votos contra 147 de la odontóloga radicada en Nueva York, Nancy Jiménez.

Luna, califica como inconcebible el resultado que cuestiona, diciendo que ha sido informado de que en esa elección, se movieron miles de pesos para comprar la postulación.

"Aunque soy multimillonario, porque lo soy y no lo había dicho, siempre me he manejado con principios y valores morales que me impiden caer en ese tipo de desvergüenza", agregó.

Luna, también informó que el PRD le adeuda $140 mil dólares que prestó a la organización para el pago de alquiler de los locales, pero que desde hace seis años, no ha visto un centavo, a pesar de las promesas que le hizo Vargas Maldonado.

"Sé que ese dinero prácticamente está perdido, pero al menos, el presidente del PRD debería tener la vergüenza de darme una explicación de porqué no se me ha pagado", añadió Luna.

Aclaró que no ha estado ni está en negociaciones con ningún otro partido.

"Renunciamos yo y toda mi gente aquí en el exterior y República Dominicana, con una cantidad de compañeros que suma miles", explicó.

"Nada es imposible, pero conversaciones con otros partidos, no ha estado en la mente de nuestros negociadores. Pero mi renuncia del PRD es irreversible", añadió.

Dijo que en la reunión en su oficina, hubo más de 100 seguidores, que forman parte de mi equipo y la decisión fue por consenso.

"Se acabó, se terminó estarle aguantando a los que en República Dominicana, creen que saben más de política que los que estamos en el exterior, por eso, el PRD está prácticamente desaparecido y no volverá a ganar nunca más", dijo Luna.

"No sé cuánto será, pero yo tengo bastante para gastar y el PRD no me puede sacar más del 1 por ciento, si sacan el 1 es mucho", advirtió.

Dijo que Vargas Maldonado dirige al PRD como un faraón, "pero eso, conmigo se terminó. Él nunca ha aceptado que se aporten ideas para mejorar el posicionamiento del partido y crecer electoralmente", expresó el diputado.

"No quiero negociaciones con el PRD y hay que darles a entender a ellos, que no pueden saber más que nosotros, que somos bien preparados", indicó.

Adelantó que desde esta misma semana comenzará los trabajos para hacer que el PRD no resurja nunca de sus cenizas.

Resumió el que dijo ha sido un trabajo cotidiano y solidario con la gente desde que asumió la diputación de ultramar, invirtiendo de sus propios recursos para responder a los más necesitados.

"Yo necesito al PRD en nada, y en lo económico menos, porque soy multimillonario. El PRD me necesita a mí", precisó Luna.