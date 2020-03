SANTO DOMINGO.-El presidente del senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)y Reinaldo Pared Pérez, reveló este miércoles en la noche que padece de cáncer en el esófago a nivel inicial y que en los próximos días iniciará un tratamiento médico en Estados Unidos.

El político hizo en anuncio en su cuenta de Twitter @reinaldoparedp, con tres mensajes en los cuales detalla su situación y el procedimiento a efectuarse con él.

Dijo que en la actualidad se encuentra en Estados Unidos luego de haber recibido el diagnóstico en el país de que tenía la enfermedad, la cual afirmó está en su fase inicial.

“En USA, los especialistas me han confirmado dicha dolencia la que, por los resultados de los exámenes, no me ha afectado ningún otro órgano de mi cuerpo”, posteó.

Indicó que en los próximos días será sometido a un tratamiento, “mediante el cual y Dios mediante, los especialistas me auguran la erradicación de esa dolencia”.

Igualmente, el senador agradeció a todas las personas que se han interesado por su salud y muy especialmente a su familia.