SANTO DOMINGO.-El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, aclaró que no fue contactado para firmar los formularios de candidaturas que su organización depositó el martes ante la Junta Central Electoral.

El documento solo aparece firmado por el presidente de la organización, Temístocles Montás y la casilla correspondiente al secretario general, no está rubricada.

“Si no aparezco firmando los formularios de aceptación de candidaturas depositados en la juntacentral la negligencia o inobservancia no fue mía. A mi no se me contactó y nunca he faltado a mis responsabilidades”, escribió en su cuenta de Twitter.

Pared Pérez no asistió a la reunión del pasado lunes del Comité Político de su partido y hasta ayer se especuló que su esposa, Ingrid Mendoza, de la posibilidad de que fuera la compañera de boleta de Leonel Fernández, quien finalmente anunció a Sergia Elena Mejía de Séliman como candidata vicepresidencial.