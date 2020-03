Reinaldo Pared aclara porque no firmó el formulario de inscripción de Gonzalo y Margarita

” Si no aparezco firmando los formularios de aceptación de candidaturas depositados en la @juntacentral, la negligencia o inobservancia no fue MÍA. A mi no se me constató y nunca he faltado a mis responsabilidades”, aclaró Pared Pérez a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

El documento, que incluye a Gonzalo Castillo Terrero y a Margarita María Cedeño Lizardo como candidatos a presidente y vicepresidenta, respectivamente solo cuenta con la firma y sello del presidente del partido Juan Temístocles Montás.

Santo Domingo. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinado Pared Pérez, aclaró está tarde que numca ha faltado a sus responsabilidades tras no lo aparecer firmada la inscripción de la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño, de acuerdo con el documento suscrito como recibido por la secretaría general de la Junta Central Electoral.