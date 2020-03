Prince Royce a Frank Reyes: Que ponga su demanda y ya

Santo Domingo, RD. – “Que ponga su demanda y ya”, fue la respuesta de Prince Royce a lo dicho por Frank Reyes, quien amenazó con llegar a los tribunales si Royce continua utilizando el nombre artístico de “El Príncipe de la bachata”.

“La verdad yo no sé si reírme con lo que vi. Admiro mucho a Frank Reyes, creo que se pasó un poquito… Yo tengo diez años haciendo música. Hay muchas cosas pasando en el mundo para uno preocuparse de quién es el príncipe. Yo no me he auto proclamado ‘Príncipe de la bachata’ ni el príncipe de nada… La gente es que me ha llamado así y así lo quiso el público y la prensa. Si se siente así realmente que ponga su demanda y ya. No sería la primera ni la última”, dijo Prince Royce en una entrevista para “Primer Impacto” (Univisión).

Estas declaraciones vienen luego de que Frank Reyes haya dicho en el mismo espacio televisivo que el único príncipe de la bachata es él: “Este nombre del Príncipe de la Bachata nació en 1992, entonces, es un poco de desconsideración que él se haga llamar el Príncipe de la Bachata cuando solamente el Príncipe de la Bachata es Frank Reyes no Prince Royce. Entonces yo quiero hacerle un llamado a sus representantes que no lo hagan más porque ese es mi nombre”, expresó el bachatero.

El intérprete de “Payasos” dijo que Royce era su amigo y que ya había tocado el tema con este y sus representantes al menos tres veces, pero el joven cantante, que está celebrando una década en la música, lo negó y afirmó ser la primera vez que escucha sobre esto.

El artista manifestó que el mundo está pasando por muchas cosas y que hay que preocuparse por eso y no a quién es el príncipe de la bachata y quién no.

Finalizó diciendo: “Prince Royce es Prince Royce y ahí terminó la conversación”.

Archivado en:: ENTRETENIMIENTO