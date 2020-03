Pánico por Coronavirus provoca tremenda pelea en supermercado.

¿Por qué la gente está comprando tanto papel higiénico cuando a primera vista no hay una relación con esta una crisis sanitaria?

Las prisas por abastecerse de papel higiénico no son exclusivas de Estados Unidos: según Business Insider supermercados en Australia, Japón o Hong Kong, entre otros, están teniendo el mismo problema. De hecho, algunos establecimientos de Norteamérica están limitando el número de rollos de papel que cada persona puede comprar.

La edición australiana del medio online VICE preguntó a personas en supermercados por qué estaban acumulando papel higiénico. Por las respuestas de los encuestados, la conclusión es que la gente lo está comprando porque ve a otras personas hacerlo y no quieren quedarse sin él. Según un artículo científico, este tipo de comportamiento se conoce como el síndrome FOMO (Fear of Missing Out, miedo de perderse algo en inglés).





Esto explicaría por qué las personas quieren “estar permanentemente conectado a lo que los demás están haciendo”. Es decir, que si todo el mundo está comprando papel higiénico, tú vas a sentir la necesidad de comprarlo también. Sin embargo, esto no explica el origen, aunque sí el “contagio” de esta práctica. Lamentablemente mire la pelea por papel de baño.