Mujer que llegó de Italia desmiente al Ministro de Salud, dice no escapó cuando era atendida por caso coronavirus ( video)

Santo Domingo. Una dominicana que llegó de Italia desmintió al ministro de Salud Pública quien informó que ella se había fugado cuando era atendida por caso de coronavirus.

“Yo di mi dirección y teléfono, me preguntaron que con quien vivo y le dije que sola, me dieron un medicamento y de inmediato me sentí mejor”, aseguró la señora a través de un video colgado a la red social Instagram.

A continuación las declaraciones de la residente en Italia, quien fue atendida en un centro médico de San Francisco de Macorís :

