Matan dominicano residente en NJ en Santiago

SANTIAGO.-Desconocidos mataron de varios disparos la madrugada de hoy en un confuso hecho, a un hombre que tenía dos semanas que había llegado al país y se encontraba compartiendo con unos amigos en el sector Reparto Peralta de Bella Vista , esta ciudad, caso que es investigado por la Policía Iván Guzmán, quien residía en Nueva Jersey , y que alrededor de las 4:00 de la madrugada de hoy fue atacado a tiros. Su deceso ocurrió en un centro de salud de aquí y pasadas las 9:00 de la mañana el cuerpo de Iván no había sido levantado en el centro de salud privado donde fue declarado muerto. Según testigos, Guzmán se encontraba en las proximidades de la vivienda de su madre la que no fue identificada, compartiendo con amigos cuando fue atacado a tiros por los desconocidos. Los residentes en el sector definieron a, Iván, como un hombre trabajador y buen vecino, por lo que exigieron una respuesta rápida de las autoridades, para apresar y someter a la justicia a los responsables. Trascendió esta mañana que agentes adscritos a la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) en compañía de colegas de la Policía Científica realizaban el levantamiento de rigor incluyendo cámaras de vigilancia que habrían captado lo ocurrido. Fuente: [ + ]

Archivado en:: NACIONALES