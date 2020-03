Manuel Sierra dice Leonel Fernández es corresponsable de la crisis política que vive RD

“Todo lo que está pasando hoy lo generó Leonel Fernández, traicionó la filosofía con la que nació, los gobierno del PLD decidieron hacer del país una extensión del partido”, expresó Sierra, al tiempo que aseguró que el exmandatario Fernández se opone al diálogo con los partidos políticos organizado por el Consejo Económico y Social (CES), no solo porque ese organismo no tiene las facultades constitucionales para tomarse esa atribución, sino porque conoce perfectamente “los hierros de su camión” y sabe que dicho consejo no es confiable. Pérez señaló que el expresidente de la República Domini9cana, Leonel Fernández Reyna, es en gran parte responsable de la actual crisis política y electoral que vive el país, ya que durante su mandato le entregó todas las instituciones del Estado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lo que sentó el precedente para la institucionalidad que hoy impera en República Dominicana.“Todo lo que está pasando hoy lo generó Leonel Fernández, traicionó la filosofía con la que nació, los gobierno del PLD decidieron hacer del país una extensión del partido”, expresó Sierra, al tiempo que aseguró que el exmandatario Fernández se opone al diálogo con los partidos políticos organizado por el Consejo Económico y Social (CES), no solo porque ese organismo no tiene las facultades constitucionales para tomarse esa atribución, sino porque conoce perfectamente “los hierros de su camión” y sabe que dicho consejo no es confiable. Fuente: [ + ]

Archivado en:: POLITICA