Madre de Frederick Martínez (El Pacha) corrige a su hijo y salió en defensa de Fernando Villalona y de su esposa Fátima Vicioso.

Santo Domingo- Con la honestidad y humildad que siempre se ha caracterizado Doña Luchy, madre del controversial comunicador Frederick Martínez (El Pacha), y con mucha preocupación salió en defensa de Fernando Villalona y de su esposa Fátima Vicioso.



Con lágrimas en los ojos, Doña Luchy dijo sentirse muy apenada por el mal entendido de su hijo con el niño mimado y pido la intervención de Félix Cabrera para aclarar la situación y unirlos a los tres de nuevo.



“Federico, eso fue un mal entendido. Si tú lo llama a su oficina y no te llaman para atrás, llama otro día y no le falte el respeto a Fátima, esa muchacha es una dama, una bella persona. Ellos no se meten con nadie. Pídele una disculpa a ella y a Fernandito a quien quiero mucho desde niño. Fernandito entiende que eso es farándula, pero su esposa no. Te exijo una disculpa para ellos en el programa el próximo sábado, o sino tú sabes cuando tu venga aquí.





Cuídate hijo mío que dios te acompañe y te cuide en el nombre de Jesús y a Fernandito también”, dijo la carismática Doña Luchy en el portal digital Al Día TV Mas .

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Fuente: [ + ]

Archivado en:: ENTRETENIMIENTO, NACIONALES