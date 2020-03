Luis Abinader dice ataques a la OyM es política sucia

Santo Domingo.- El candidato a la presidencia y propietario de la universidad OyM, Luis Abinader, dijo que esa institución es la la única que está siendo atacada y eso es parte de una campaña negativa, pero que están en la búsqueda de soluciones, no solo para sus estudiantes, sino para todos los estudiantes universitarios.

“Esto es parte de un momento tan difícil del país, de hacer política negativa, política sucia, porque es la única universidad privada que están atacando y nosotros sabemos quiénes están dirigiendo“, expresó Abinader en una entrevista con el comunicador Roberto Cavada.

El candidato habría recibido varias quejas a través de las redes sociales, debido a que la mensualidad del mes de marzo, en la universidad, será cobrada a pesar de la cuarentena.

Luis Abinader señaló que la casa de altos estudios, que tiene más de 50,000 estudiantes, buscará una solución, pero que su preocupación no va dirigida solo quienes estudian en OyM, sino a todos los estudiantes universitarios.

“Ustedes pueden estar seguros que la universidad OyM que tiene mas de 50,000 estudiantes va a buscar solución a sus estudiantes, como siempre la ha buscado, siendo la universidad de menor costo. Nosotros aportando muchos créditos y becas que no se dicen y no se deben de decir“, señaló Abinader, quien agregó que busca soluciones como implantar plataformas para hacer educación virtual y evitar que los estudiantes pierdan el ciclo.