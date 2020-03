Leonel escoge la dirigente reformista Sergia Elena Seliman compañera de boleta

SANTO DOMINGO, RD.-El ex presidente Leonel Fernández escogió este martes a Sergia Elena Mejía de Seliman, como su compañera de boleta para las elecciones presidenciales del 17 de mayo, por el Partido Fuerza del Pueblo y otras organizaciones aliadas.

Sergia Elena, que no estuvo presente en la rueda de prensa donde se anunció su escogencia, es vicepresidenta del Partido Reformista Social Cristiano –PRSC- y diputada del Parlamento Centroamericano.

Al anunciar su escogencia, Fernández resaltó la trayectoria politica de Sergia Elena, de quien dijo es muy apreciada y valorada en el ámbito político dominicano.

En representación del PRSC tomó la palabra el ingeniero Federico Antún –Quique-, quien dijo que el reformismo se llena de orgullo con la selección de Sergia Elena para acompañar a Leonel Fernández en la boleta de la Fuerza del Pueblo y partidos aliados, y aseguró que juntos Fernández y Mejía de Selimán harán un gobierno para el pueblo.

Agregó que en ese binomio se unen la experiencia de Estado del ex presidente Fernández y la pasión de una mujer integra que representa a las mujeres dominicanas .



SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Fuente: [ + ]

Archivado en:: POLITICA