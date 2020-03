José Ricardo Taveras insta al Gobierno a emular políticas de Corea del Sur frente a COVID-19

El abogado y político José Ricardo Taveras instó al gobierno dominicano a ponderar la adecuación de las políticas surcoreanas contra el covid-19, toda vez que a la fecha, han demostrado ser las más efectivas en la detención del geométrico crecimiento de la tasa de contagios, las cuales, que deben ser el epicentro de un conjunto de medidas integradas al respecto.

“Ello implica que nuestro sistema de salud debe adoptar un lema en torno al cual debe girar la mayor parte de sus esfuerzos: Prevención. El lema nos debe llevar a la estrategia que no es otra que ganarle la carrera al virus, esfuerzo que se le debe reconocer a las autoridades pero que puede ser mejorado a través de la adopción del método de detectarlo antes de que los ciudadanos pudieren convertirse en vectores inocentes del mismo, objetivo que sólo puede lograrse a través de pruebas masivas de laboratorio, punto en el que, después de analizar la situación de otros países, encuentro que ha estado nuestra debilidad: hay que hacer pruebas masivas a todos aquellos que presenten síntomas y sin muchos protocolos.”

El secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), explicó que el modelo surcoreano debe ser asumido mundialmente, porque las cifras de sus resultados hablan por sí mismas. Es el país que más pruebas por millón de habitantes ha realizado en el mundo, de una población total de 51.3 millones, en el período comprendido en las primeras semanas de su crisis, hasta el 8 de marzo, había realizado 189,236 pruebas de laboratorio, o sea, 3,692 pruebas por cada millón de habitantes. En general, lograron examinar más de 290 mil personas y detectados 8, mil casos. (Fuente: Centro de Control y Prevención de enfermedades de Corea del Sur, (CDC)). También implementaron aplicaciones (APP) para la geo-localización de los casos positivos, manteniendo el anonimato de los enfermos para garantizar su privacidad, pero entregando información de edad, género y lugares visitados por el vector, evitando que los ciudadanos concurrieran a focos de contagio, procurando así un equilibrio entre los derechos del individuo y la emergencia suscitada por la enfermedad.

Por supuesto que estas medidas no funcionaron solas, además de improvisar laboratorios móviles en carpas e incluso servicios de “drive through”, donde se tomaban las pruebas en los carros de las personas con síntomas, Corea del Sur se ocupó de un adecuado abastecimiento de mascarillas, alcohol y demás métodos de prevención “y con todos ellos logró su objetivo: frenar la mortalidad del virus, sin provocar alarmas, siendo transparentes en cuanto a no represar información e involucrando con la verdad a la población, logrando la tasa de mortalidad más baja entre todos los países, el 0.6%¨dijo Taveras.

Agrego que entre el 15 de febrero del presente año, apareció la primera paciente, tuvieron un incremento pico de casi 1,000 contagios por día y al 10/03/2020 lo habían reducido a un poco más de 100, ya para el 18 de marzo, solo fueron reportados 93 nuevos casos, una verdadera hazaña si consideramos que el pico promedio llegó a garantizar alrededor de 909 diarios, todo lo cual garantizó, que, pasado el ciclo de 15 días, habían frenado en seco el virus.”

Dijo que a las tres semanas de la paciente cero, lograron contener el 75% de la transmisión interna en la ciudad de Daegu. Todo esto, sin cuarentena obligatoria, diciendo profusamente la verdad y los peligros, lograron una responsabilidad ciudadana que se auto enclaustró en sus hogares.

“El tema pasa por supuesto por la gratuidad de las pruebas de laboratorio y su realización sin mayores trámites, que es el punto donde repito, estamos fallando. Se aducirá que ello resulta incosteable para un país como el nuestro, a lo que respondería con un cálculo proporcional de los costos, partiendo de los datos coreanos y el costo que anunciara el señor ministro de salud al respecto. Suponiendo que se hagan 3,692 pruebas por cada millón de habitantes de los 10 que tenemos, gastaríamos unos RD$158,756,000.00 de pesos, es decir, US$2,939,925.92.”

El también ex diputado y director general de migración anotó que, “me parece que sería un costo ínfimo respecto a obtener los resultados de los coreanos, sobre todo, considerando que Corea no ha detenido su estructura productiva, sino que la población y el gobierno han hecho su parte. No somos coreanos, pero mucho de esto puede adaptarse para mejorar los valiosos esfuerzos de las autoridades sanitarias dominicanas, al fin y al cabo, será más barato y evitará la muerte de muchas personas y daños letales a nuestra economía.”

Anotó que las políticas coreanas han sido asumidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y citó a su director general, el Dr. Tedros Adhanom Chebreyesus, en su mensaje a todas las naciones: “Tenemos un simple mensaje para todas las naciones: pruebas, pruebas pruebas…”destacando que el aislamiento es vital, pero que por sí solo no basta, “las medidas de distanciamiento social pueden ayudar… pero por si solos no son suficientes… es la combinación lo que marca la diferencia… pero la forma más eficaz de prevenir las infecciones y salvar vidas es romper las cadenas de transmisión y para hacer eso, hay que hacer pruebas y aislar. No se puede combatir un incendio con los ojos vendados… y no podemos detener esta epidemia si no sabemos quién está infectado.”

Manifestó ademas que el gobierno no puede seguir eludiendo la gratuidad de la prueba, la apertura de involucrar todos los laboratorios a la posibilidad de hacerlo con la debida centralización de las informaciones, que deben ser transparentes, manejar esto como si fuera un secreto de Estado en cuanto a las pruebas, consiste quizás en el más craso error en que hemos incurrido, por lo demás, reconoció que hay que valorar positivamente al sistema nacional de salud, a las fuerzas armadas, la policía nacional y todos los servidores públicos que intervienen en las labores de contención del virus.

“Son plausibles los evidentes esfuerzos que realiza el gobierno, el sistema nacional de salud y todo el ejército de servidores públicos que arriesgan sus vidas por todos, e instó a la población a acompañar y respetar las pautas de las autoridades, sin reservas, porque en ello está la salud de todo el pueblo, sobre todo, recordar a la ciudadanía que si no asume con responsabilidad las medidas, no habrán políticas que valgan, por lo que en esto, el gobierno no puede estar solo, la responsabilidad es de todos.”



