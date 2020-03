Influencer hospitalizado tras lamer un inodoro, tiene coronavirus

Picoteando el Espectáculo

Autoridades sanitarias alrededor del mundo han hecho hasta lo imposible por advertir al público acerca de las consecuencias del coronavirus y de cómo evitar contraerlo con una rutina de higiene más estricta de lo habitual o estando en aislamiento, en algunos países.

Sin embargo, eso pareció no importarle al influencer californiano Larz, quien el pasado 20 de marzo compartió un video en donde lamió un inodoro.

En la grabación que compartió hace menos de una semana se ve cómo el joven de 21 años entra a un baño público, después abre uno de lo cubículos. Al llegar, se agacha y lame no una, sino dos veces el inodoro, cuyo asiento estaba levantado. Al final se sienta en el piso y dice “El reto del coronavirus”, antes de pasar su lengua por el mismo lugar una tercera vez.

“Retuit para difundir con conciencia acerca del coronavirus”, dijo el joven originario de Beverly Hills en un tuit acompañado por un emoticón de carita feliz.

No obstante, un par de días después, Larz publicó un video en Twitter en el que aparece en una cama de hospital. “Hola chicos, estoy un poco triste, soy un desastre por el momento”, dijo en el clip de cuatro segundos. “Salí positivo en la prueba del coronavirus”, escribió en el tuit que está acompañado por un emoji triste. Pero, por el momento, la cuenta del influencer fue suspendida por la compañía, ya que infringió sus reglas.

Cuando el joven anunció que había sido diagnosticado con el virus, fue criticado por numerosos usuarios, incluyendo al conductor de Good Morning Britain, Piers Morgan, quien lo llamó basura e incluso cuestionó por qué estaba siendo tratado por los médicos.

“¿Por qué este tonto está recibiendo tratamiento? Debería estar en la cárcel y no tomando el espacio vital y una cama de hospital”, tuiteó Morgan.

“El karma es una cosa extraña. Si te comportas de una manera tan imprudente, tonta y desinteresada, el karma te alcanzará. No me agrada que la gente se enferme, ni deseo enfermedades a las personas, pero esto tiene que parar. Estos actos de estupidez imprudente. Ese tipo que lamió la taza del inodoro, ¿infectó a alguien más?”, cuestionó en su programa.

El joven californiano no solo ha demostrado que no le importa la higiene ni la salud del resto del público, sino que hacerse viral en redes es fundamental para él. Esto debido a que se ha grabado dentro de los supermercados haciendo el Ice Cream Challenge o el reto del helado.

Este consistía en ir a supermercados, sacar helados de los refrigeradores, lamerlos y devolverlos a su lugar, esperando que otra persona los comprara. Este después derivó en hacer algo parecido con enjuagues bucales: los cuales eran abiertos, tomaban un sorbo de este y lo volvían a escupir dentro de la botella.

Tras hacerse viral, el joven apareció en una entrevista con Dr. Phil, y cuando fue cuestionado acerca de lo que su familia pensaba sobre sus acciones explicó que no habla con su familia, ya que no tienen suficientes seguidores en las redes sociales.

“Son irrelevantes, ninguno de ellos tiene seguidores. Si tuvieran seguidores o se hicieran ricos, probablemente volvería a hablar con ellos”, declaró.

El influencer no explicó que se haya contagiado a causa de hacer el reto del coronavirus, sin embargo, existe una guía que el Gobierno de Nueva York publicó en la que se explica que el virus del COVID-19 además de transmitirse a través de mucosas y saliva, ha sido encontrado en las heces de quienes padecieron de la enfermedad.

Fuente Infobae