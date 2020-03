HISTORIA, MISIÓN Y DESARROLLO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE MAO, VALVERDE

Ubicación: Calle Juan de Jesús Reyes esquina Daniel Tineo, sector Las 40, Mao, Valverde

Teléfonos: Emergencia : 809-572-3222; Servicio Comunitario : 809-572-2000; Jefatura : 809-572-9937

Por Lic. Freddy Alberto Núñez Matías

Mayor Honorifico CBM

Director de Comunicaciones, Planes y Operaciones

"Los Bomberos somos hombres que vivimos en esta tierra hermosa y a veces dura, miembros de las comunidades en las que nacemos, trabajamos, amamos y morimos. En nuestras filas está el pescador, el agricultor, el carpintero, el artesano o campesino, unido en el desafío cotidiano del servicio con el que labora en las fábricas, codo a codo con profesionales o empresarios, sintiéndose igual bajo la cotona y el casco el que es figura pública y el que entrega su esfuerzo anónimo, y nada puede ser mejor para un país, para una comunidad y para una familia que el saber que los jóvenes que la integran aspiran, más que a riquezas, poder o posiciones, a ser, simplemente, HOMBRES BUENOS".

Apenas unos años del nuevo milenio, podemos decir sin temor a equivocarnos, que vivimos en un mundo nuevo, un mundo que muchas veces nos golpea con las inclemencias de la madre naturaleza y otras veces por las manos dañinas del hombre, lo que nos obliga a realizar cambios en el modo del accionar de nuestras vidas, y es por lo que con más de 132 años de fundación de nuestro municipio y 73 años de la creación del cuerpo de bomberos de Mao, nuestra Institución ha dado y sigue dando interesantes lecciones sobre las relaciones entre comunidad, sociedad, desarrollo y riesgo.Es por esta razón y la necesidad de dar repuestas a las emergencias, a las cuales siempre somos vulnerables, y específicamente en lo relativo a los siniestros denominados incendios, cuando un, elaprueba la formación del cuerpo de Bomberos, siendoel señorel señor. Estos, con la asistencia de otros ciudadanos y voluntarios, conformaban la institución bomberil de la época, caracterizada por la carencia de todo tipo de equipos e indumentarias para combatir y extinguir incendios. Esos distinguidos ciudadanos, con unagigante, usaban cubos, latas, y cualquier otro objeto que le permitiese controlar y aniquilar las llamas destructoras del fuego.Esta institución, en sus inicios, se instaló en un local que alojaba las oficinas del Correo Municipal, luego se trasladaron de manera constante a diversos lugares; a saber: al Ayuntamiento Municipal, a la Gobernación, a la calle Sabana Larga No. 28, hasta su local definitivo, el que hoy ocupa, ubicado en la calle Juan de Jesús Reyes, Esquina Daniel Tineo, sector Las 40 de esta Ciudad de Mao.Con el tiempo, se logró obtener un obsoleto y destartalado Camión Bomba para combatir los incendios, el cual, casi siempre en el trayecto, a la hora de extinguir un incendio, se averiaba y nunca llegaba al lugar del siniestro. Es ahí donde muchas veces los Bomberos, reciben expresiones negativas de la comunidad.Es en el al año 1981, cuando por vez primera, nuestra institución recibe un vehículo bomba, marca Chevrolet, cero kilómetro, donado por el excelentísimo señor presidente de la Republica de la época,, el cual trajo consigo tranquilidad a nuestros munícipes, la cual hasta el día de hoy todavía existe.Así pues fueron caminando las cosas, hasta el año 1994, cuando se recibe una moderna unidad de reacción rápida de combate de incendios, también cero kilómetro, gracias a la gestión del Lic. Danilo Tineo, donada por la; de igual manera, en el año Dos Mil (2000) a través de un programa de acciones combinadas, por el gobierno del excelentísimo señor Presidente de la Republica,, y el señor Presidente de la Republica, esta institución se dota de modernos equipos sofisticados, como son un Jeep Nissan Terreno II, un Camión Bomba Nissan Atleon 210 y una moderna Ambulancia Nissan Terreno, ninguno de los cuales se encuentra hoy en funcionamiento; es decir, están fuera de servicio.Es oportuno señalar, que nuestra institución ha sido beneficiada por unidades de emergencias, es decir ambulancias, donadas por lael, a través del gobierno de Taiwán, y la. Hoy día, ninguna de esas unidades existe.Es en el año 1999, bajo la administración del, que esta institución de servicio inicia un verdadero y profundo proceso de transformación y de desarrollo, mediante la implementación de obras de construcción, tecnología, implementación de métodos educativos y sistema de punta, siempre acompañado de sus oficiales subalternos, los Licenciados, quienes revolucionaron y motorizaron el desarrollo del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Mao, siempre tomando en cuenta los méritos y esfuerzos de los antecesores responsables de la dirección de la institución en otras épocas, quienes realizaron esfuerzos ingentes de acuerdo a sus posibilidades.Las donaciones más recientes que hemos recibido, fueron realizadas en el mes de marzo del año 2008, a través de la Ciudad de Hartford, Connecticut, Estados Unidos de Norteamérica, gracias a la gestión dely el capítulo de ciudades hermanas, las cuales fueron entregadas con generosidad por la municipalidad y el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Hartford, Connecticut, Estados Unidos de Norteamérica.Entre esos donativos está nuestro parque vehicular, denominado parque de bombas, el cual posee: Cinco (5) Camiones de combate de incendios, cuatro donados por el, uno donado por ely otro por la; un camión de rescate equipado, donado por la Ciudad de Hartford, Connecticut, Estados Unidos de Norteamérica, y un bote de reacción rápida, para incursión acuática, donado por la Ciudad de Hartford, Connecticut, Estados Unidos de Norteamérica.A nivel internacional, sostenemos relaciones educativas y cooperación con el Fire Department of the City of Hartford, CT, y la Asociación de Bomberos de Guatemala; somos la antesala del ingreso de la unión Nacional de Bomberos de la República Dominicana, en la Oficina Americana de Bomberos (OBA), con sede en Uruguay.Es en el año 1991, cuando elle asigna nombramiento a los bomberos que prestan sus servicios; de igual manera en el año 2003, se inaugura nuestro remozado local dotado de oficinas, comedor, cocina, sala de descanso y recreación dotada de televisores, dormitorios, baños; asimismo, en el año 2006, gracias al interés altruista de los, se obtiene por vez primera el, mediante resolución No 11/2006.Nuestra institución sobrevive gracias al Ayuntamiento Municipal de Mao, que es su gran pilar y soporte económico; los dueños de factorías de arroz; productores bananeros; los empresarios agrícolas y amigos cercanos de nuestra institución. La Secretaría de Estado de Interior y Policía, a través de la Unión Nacional de Bomberos, aporta una cantidad irrisoria y pírrica de recursos para el manejo de nuestra institución. He aquí una lista más detallada de nuestros benefactores:• El Honorable Ayuntamiento Municipal de Mao, Valverde• La Secretaria de Estado de Interior y Policía, a través de la Unión Nacional de Bomberos• Los dueños de factorías y molineros de arroz, los cuales aportan el cereal, para la alimentación de los bomberos.• Los bananeros de la zona, quienes aportan el rubro para el consumo alimenticio de nuestros bomberos.• Los amigos y amigas, gubernamentales y no gubernamentales, quienes de manera desinteresada, aportan en especie y en efectivo, recursos para el sostenimiento de esta institución, incluyendo a todos los miembros que conforman La Plana Mayor, así como su Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomberos, destacando también bomberos activos, que se desprenden de cantidades de dinero para la manutención de nuestra institución.Hoy, este honroso Cuerpo, está preparado para rendir sus servicios de la manera más eficiente, dentro de los estándares de demanda que requiere la población, en su ámbito Municipal, Provincial y Regional, con las actuales unidades que poseemos, tanto terrestres como acuáticas, para salvar vidas y propiedades y rescate de cualquier ser humano que así lo necesite. Pero aún con todos los avances que hemos logrado, nuestras unidades ya no son suficientes para dar una respuesta a emergencias múltiples, debido al crecimiento vertiginoso de nuestra colectividad y a los riesgos de seguridad, atraída por los nuevos tiempos.Pero ningún obstáculo podrá hacernos flaquear en cumplir con nuestraque es prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vidas y propiedades, ni que nos descuidemos del compromiso de realizar nuestraque va encaminada a transformar al Cuerpo de Bomberos de Mao en una agencia de respuesta rápida y eficaz, a todo tipo de emergencia. En la atención de las emergencias se incluyen incendios, explosiones, terremotos, inundaciones, derrames de materiales peligrosos, rescates, y emergencias médicas. Nuestra visión incluye cobertura terrestre y acuática; y la utilización de modernos equipos con radio de comunicación, abarcando toda la geografía Nacional, Regional y Municipal. Nuestros bomberos laboraran siempre en toda situación asegurando la vida y la propiedad de nuestros ciudadanos. El Cuerpo de Bomberos del Municipio de Mao trabaja con orgullo paraLas prioridades de la actual Jefatura han estado enfocadas hacia el área de seguridad y la paz del Pueblo. Las prioridades de la actual Jefatura han estado enfocadas hacia el área de seguridad y la paz del Pueblo. Es por ello que el Cuerpo de Bomberos de Mao ha participado activamente en el Programa de Capacitación y Prevención de incendios.Convencidos de que hay que estar preparados para cualquier eventualidad que se presente en el municipio, nuestros Bomberos han realizado cursos talleres, seminarios; hemos reparado nuestros equipos; hemos efectuado actividades de prevención de incendios en planteles escolares, empresas, juntas de vecinos, cámara de producción y comercio de Valverde; hemos desarrollado de manera eficiente visitas de cortesía a los locales comerciales abiertos y cerrados, y hemos ideado de manera concreta y clara la cartillapara todos los planteles escolares de nuestro Municipio, así como el programa comunitario; hemos reducido de manera significativa los incendios en nuestra población, tomando como partida el nivel estadístico de nuestras salidas a repuesta de emergencias.En ese sentido, el cuerpo de Bomberos ha capacitado a clases y oficiales en las áreas de prevención, control y técnicas de combates de incendios, además de investigación de incendios, primeros auxilios dirigidos a paramédicos de la entidad de servicios y técnicas avanzadas en combate de incendio.Estos cursos de capacitación fueron impartidos por personas entendidas en la materia, bajo la coordinación, dirección y administración de los Departamentos de Métodos Educativos, Planes y Operaciones, entre los que se destacan:• La Academia del Departamento de Bomberos de La Ciudad de Hartford• El Cuerpo de Bomberos de Santiago• La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte)• El Comando de acción Conjunta de la Secretaría de Estado De Las Fuerzas Armadas, en lo relacionado a primeros auxilios, formación y disciplina militar• La Dirección Central de la Defensa Civil, en lo relacionado a educación sobre terremotos y fenómenos naturales plan de contingencia y evacuaciónComo es sabido por todos, el cuerpo de bomberos es una dependencia del Ayuntamiento Municipal, es por ello que el cabildo ha invertido considerable sumas de dinero para la reparación y el acondicionamiento de las áreas de trabajo; a saber:, poseemos la plataforma más moderna de comunicación de la Línea Noroeste, enlazada con una red nacional, la cual nos permite, tener contacto de manera directa con la Policía Nacional, Edenorte, Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana y los Cuerpos de Bomberos que conforman las 14 Provincia del Cibao Central, así como un equipo de comunicación de manera directa con el Centro de Operaciones y Emergencias de la República Dominicanaen nuestro comedor cocina, lo que ha mejorado la calidad de vida de nuestros hombres del hacha y mangueradotadas de modernas computadoras, Internet, sistema de scanner, buscador de identidad de personas, dotadas todas de aire acondicionado y mobiliario de primera, así como el servicio que se le presta a la comunidad.

