Hermano de Milly Quezada en cuidados intensivos por Covid-19.

Fausto Arias, esposo de Jocelyn, exintegrante de la desaparecida orquesta de merengue Milly, Jocelyn y los vecinos, está conectado a un ventilador en la unidad de cuidados intensivos del hospital Englewood Health de Nueva Jersey tras ser diagnosticado con Covid-19.



Por medio de varios grupos de WhatsApp ha estado circulando un audio de una mujer hasta el momento no identificada asegurando que Fausto y Jocelyn, quienes se desempeñan como pastores cristianos, lideraron un culto a puerta cerrada en sus iglesias de Manhattan y Nueva Jersey aún sabiendo que Fausto estaba infectado y que eso provocó que muchos de los asistentes también se contagiaran.



Jocelyn ha reaccionado indignada a lo que plantea esa nota de voz, pues niega rotundamente su veracidad. “Hay personas sin escrúpulos que buscan hacer daño. El comentario que están haciendo es que mi esposo Fausto Arias sabía que estaba enfermo y siguió dando servicios en la iglesia con las puertas cerradas. Eso es mentira. La iglesia está cerrada desde hace dos semanas.



Hicimos nuestro culto en la sala. Está por Facebook. Él no expondría su Iglesia a esta crisis”.



En este sentido, la también cantante aclaró que, al margen de su esposo, ninguna de las personas que asiste a su iglesia tiene síntomas o ha dado positivo a coronavirus, por lo que dijo que desconocía que tuvieran tantos enemigos. “¿Cuál es la necesidad de hablar mentira o de destruir a un hombre de ese calibre o a cualquier persona porque él no es mejor que nadie?”



Fausto Arias tiene 65 años de edad y sufre de asma y otras complicaciones de salud.

