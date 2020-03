Hay dos casos positivos de coronavirus en Valverde, uno en mao y otro en Laguna Salada

En el Boletín Siete, emitido al mediodía de este jueves, los casos positivos de COVID-19 aumentaron a dos en la provincia Valverde; mientras que no se tiene una estadística de los casos sospechosos.

El caso anterior pertenece al municipio de Laguna Salada; en tanto que el más reciente, según una fuente, es de la ciudad de Mao.

Sobre el último caso positivo de coronavirus en Valverde se estaría dando seguimiento a unas diez personas. A nivel local no se ofrecen datos sobre la situación. Fuente: [ Por José Luis Fernández ]

Archivado en:: VALVERDE