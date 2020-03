Hallan dentro de saco y putrefacto cuerpo de niño que estaba desaparecido

BAHORUCO.- Fue encontrado la tarde de ayer, en estado de descomposición, el cuerpo de un niño que desde el pasado día 10 de marzo había sido declarado desaparecido por sus familiares.

Los restos del niño Gaby Féliz, de siete años de edad fueron encontrados en avanzado estado de descomposición dentro de un saco, en un solar baldío, en un lugar no muy lejano a la vivienda donde convivía junto a una tía. Las personas que lo encontraron dieron parte a la policía de inmediato.

El infante había sido reportado desaparecido, manteniendo a sus familiares y vecinos en estado de desesperación y angustia, hasta que su cadáver fue encontrado. El cuerpo fue levantado por la médico legista Mayoris Rivas Trinidad, en presencia de representantes del Ministerio Publico y del Departamento de Crímenes y Delitos de la Policía, (DICRIM).

El hecho ha causado consternación y generado expresiones de dolor por parte de los familiares, que exigen se investigue el caso hasta las últimas consecuencias y que los culpables sean apresados para que se les aplique todo el peso de la ley.

Tras su levantamiento, a los restos del infante le fue practicada una necropsia por parte de miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y la policía científica, procediendo a sepultarlos debido al avanzado estado de putrefacción. Mientras tanto, se investiga para dar con el paradero del o los responsables de la muerte del infante.

Se recuerda que el niño Gabi Féliz fue visto por última vez cuando regresaba de un centro escolar no especificado, hacia la residencia de su tía en el barrio Las Filipinas, desde entonces se desconocía su paradero.

Fuente: [ + ]

Archivado en:: PROVINCIALES