Gobierno dispondrá de los recursos que sean necesarios para hacer frente al coronavirus

El director de Presupuesto, Luis Reyes, informó que se dispondrán de los recursos que el Ministerio de Salud Pública requiera para hacerle frente a la emergencia creada por el coronavirus, cuyo primer caso fue confirmado por las autoridades competentes.Reyes sostuvo que se trata de una situación imprevista y por lo tanto se pondrá a disposición de las autoridades de salud todos los recursos que sean necesarios.Entrevistado en el Palacio Nacional, el funcionario agregó que no puede haber un tope, “porque no sabemos la magnitud del problema. Sencillamente se pone en el presupuesto los recursos que sean necesarios para que Salud Pública pueda enfrentar con éxito el problema que se ha presentado”, dijo Reyes.Dijo que todavía no se puede hablar de montos, porque no se ha medido el impacto de la enfermedad, “por eso es que es una situación de contingencia, porque no podemos medir la magnitud del problema”.Reveló que tanto la situación de Salud Pública, como la entrega de más de mil millones a la Junta Central Electoral “ambas situaciones se están manejando con recursos del propio presupuesto de la nación “y en caso de que haya que hacer algún financiamiento, nos centraremos a ver cuáles serían las modificaciones que hay que hacer”.El pasado domingo, las autoridades dominicanas confirmaron el primer y hasta el momento, el único caso de coronavirus. Se trata de un italiano, de 62 años, que ingresó al país el 22 de febrero sin síntomas, por el aeropuerto Internacional de La Romana y se hospedó en un hotel de la zona Este.El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, informó en una rueda de prensa que el paciente se encuentra estable, y permanece en la sala de aislamiento del Hospital Ramón de Lara.