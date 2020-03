Francisca Lachapel siente “vergüenza” e “impotencia” al ver que los dominicanos no se quedan en casa ante el COVID-19. Ver video.

SOYDEMAO.COM









La presentadora dominicana Francisca Lachapel hizo un llamado a los dominicanos para que se queden en la casa y acaten las medidas impuestas por las autoridades para evitar la propagación del coronavirus.



“Tengo un dolor en el alma, una desesperación que hasta en cierta manera me da impotencia y vergüenza porque he visto a través de las redes sociales videos, donde la gente se está tomando muy a la ligera lo del coronavirus”, dijo en un video visiblemente afectada en Instagram.



La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015, dijo que a pesar de que muchas personas están asustadas, otras siguen amontonados en los bancos, en los supermercados y en las calles.



“El coronavirus es un problema real, es un problema que le puede costar la vida y se los tengo que decir para ver si entienden de una buena vez que esto es muy serio”, expresó la comunicadora radicada en Miami.



En el video de dos minutos de duración la presentadora de “Despierta América” (Univisión) recalcó lo importante de mantener el aislamiento y permanecer en las casas para que los casos de contagios no sigan en aumento y en consecuencia de ello el sistema de salud no colapse.



Hasta el momento en el país hay 392 casos positivos del COVID-19 y diez decesos.



La también actriz de 30 años, hizo énfasis en que esta pandemia, que esta azotando al mundo no es una simple “gripecita”.



“Me va a doler en el alma cuando tengan que empezar a reportar muertes. Muertes que pudieron ser evitadas por el coronavirus. Así que vamos a ayudarnos todos. Esto no es algo que lo va a pelear solo el gobierno, esto es algo que depende de cada uno”, comentó.



La oriunda de Azua dijo que no puede venir al país a ver a su madre porque no la quiere enfermar de nada, ya que tiene problemas de salud.



Por último, pidió: “quédense en sus casas, esto es un asunto serio, es una batalla dura que estamos peleando todos”.

