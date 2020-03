Firmas de Julio 2 en peligro; Suspenderían este año draft internacional

Las Grandes Ligas sopesan la posibilidad de cancelarlo, junto a su draft amateur

AP NUEVA YORK. – Las Grandes Ligas sopesan la posibilidad de cancelar el draft amateur de este año, lo mismo que el próximo periodo de fichajes internacionales, como una forma de conservar efectivo en momentos en que no se pueden realizar juegos ante la pandemia de coronavirus, dijeron personas cercanas a esas discusiones.

Se han abierto conversaciones entre los dirigentes y el sindicato de peloteros, en las que se abordaría el polémico tema del tiempo de servicio en las Grandes Ligas, que determina el momento en que un jugador está en condiciones de declararse agente libre y de recurrir al arbitraje salarial.

La oficina de las mayores ha propuesto acreditar una campaña completa en caso de que se disputen 130 juegos o más. Por una temporada más corta, se tomaría en cuenta un servicio proporcional, dijeron las fuentes, que solicitaron permanecer anónimas porque los detalles no se han divulgado.

El sindicato ha adoptado una postura, según la cual, debe contabilizarse una temporada completa de servicio, incluso si no se disputa un solo juego, comentó una de las personas.

Es incierto el calendario que tendrá la campaña, pues se desconoce cuándo podrá comenzar ésta.

El juego inaugural estaba previsto el 26 de marzo pero se pospuso hasta mediados de mayo, cuando muy pronto. Ambas partes están comprometidas con disputar el mayor número posible de encuentros.

No se discuten todavía soluciones más radicales, como jugar más dobles carteleras y extender la temporada hasta muy avanzado el otoño en estadios cerrados o ciudades con temperaturas más cálidas.

Ante la posibilidad de no percibir dinero por concepto de boletos, derechos de televisión ni patrocinios, los clubes han manifestado ante el comisionado su temor de que tengan que despedir a personal administrativo. Los bonos por la firma de peloteros amateur totalizan alrededor de 400 millones de dólares al año.

El béisbol mudó la primera ronda del draft a Omaha, Nebraska, antes de la Serie Mundial Colegial prevista para junio. Sin embargo, esa serie se canceló la semana pasada.

El periodo de fichajes internacionales va del 2 al 15 de junio.

Aunque las reglas de bonos para peloteros del draft y de los fichajes internacionales no forman parte del contrato colectivo, los gerentes de los equipos podrían citar una emergencia nacional como motivo para aplicar cambios unilaterales. Y con un gobierno republicano en Washington, el sindicato tendría problemas para sacar adelante una impugnación legal ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales.

Las partes discuten también si las Grandes Ligas deberían entregar dinero por adelantado a los peloteros, quienes reciben paga sólo durante la temporada regular.



