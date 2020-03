Filtran comprometedor vídeo de Veronica Castro disfrutando con su supuesta novia. Ver video.

Después de mucho hablar acerca de la relación que supuestamente mantuvieron Yolanda Andrade y Verónica Castro, el periodista Jorge Carbajal filtró un video en el que aparecen las artistas tomando en sol en Acapulco.



Al parecer el video, que Jorge Carbajal compartió en su cuenta llamada Productora 69, corresponde a un viaje que Yolanda Andrade y Verónica Castro realizaron en 2004 a las playas de Guerrero, justo después de haber concluido Big Brother VIP, en donde Yolanda Andrade fue participante en el interior de la casa y “La Vero” fue la conductora.



Verónica Castro aparece con un traje de baño rosa, lentes de sol y su cabello recogido en una coleta. Por su parte, Yolanda Andrade usa un bikini azul.



En 2019, Yolanda Andrade confesó que había contraído matrimonio con la presentadora del programa nocturno Mala Noche, No, Verónica Castro, compromiso que negó rotundamente. Ante la insistencia de medios y fans por saber lo que había sucedido entre ellas, Verónica Castro anunció su retiro de los espectáculos.



En el video, titulado “¡El Acapulcazo de Verónica y Yolanda!”, tiene hasta el momento más de 357 mil vistas y comentarios de todo tipo:



“Lo vi ayer en el canal de Jorgito muy bueno, me dio la impresión que se percató de que las observaban, me parece que se metieron rápido”, “No tiene nada de malo que nades con tus amigas, yo no veo ahí nada inapropiado. Ya chole con eso. Para su edad, todavía se conserva muy bien la Sra. Castro, ya quisiera una llegar a estar así”.

Fuente El Farandi