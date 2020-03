Falleció joven quien habría dado positivo AL COVID-19.

Ariel, como era conocido por sus allegados, expiró luego de permanecer varios días hospitalizado, con diversas complicaciones de salud que afectaban de manera directa su sistema respiratorio. A través de las redes sociales, su hijo mayor confirmó que Arias fue diagnosticado con coronavirus. Arias es la quinta persona que fallece por el virus, según las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud Pública.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, los datos oficiales sobre el COVID 19 no se corresponden con la realidad de lo que ocurre actualmente en San Francisco de Macorís. Dijo que un informe levantado por el gremio indica que hay 58 pacientes con cuadros de dificultad respiratoria, de los cuales 17 están positivos y que hay 41 a los que no se le ha hecho la prueba del COVID 19. Fuente Agenda56.com

-



Archivado en:: NACIONALES