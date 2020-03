Fallece por coronavirus el chef Floyd Cardoz del programa de televisión Top Chef Masters.

El chef Floyd Cardoz del programa de televisión Top Chef Masters, de Bravo, falleció este miércoles a causa del coronavirus en un hospital de New Jersey. La noticia fue dada a conocer por su compañía Hunger Inc. Hospitality Group.

Cardoz, de 59 años y dueño de los restaurantes Tabla y Bombay Bread Bar en la ciudad de Nueva York, murió en Mountainside Medical Centre en New Jersey luego de una semana de comenzar a quejarse de fiebre.



Este había viajado recientemente de Mumbai a Frankfort y de ahí a Nueva York, adonde llegó el 8 de marzo.

Inicialmente el cocinero se había internado en un hospital de Nueva York, “como una medida de precaución”, según compartió en sus redes sociales, donde confesó estar “extremadamente ansioso por mi estado de salud”.

Entonces Cardoz dio positivo a la prueba de COVID-19

De acuerdo con unas publicaciones en su cuenta de Instagram a principios del mes de marzo el chef se encontraba en Mumbai con el comediante Aziz Ansari, famoso por su participación en la comedia televisiva “Parks and Recreation” . Allí grababan un episodio del programa de televisión “Ugly Delicious”.

