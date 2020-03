Exfiscal advierte acuerdos entre partes son nulos cuando no se cumple la ley

República Dominicana.-La exfiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, llamó este sábado a los partidos participantes en el diálogo nacional, que los acuerdos entre las partes son nulos cuando no se cumple la ley.

“Los acuerdos entre las partes, son nulos cuando no se cumple la ley. Es importante tomarlo en consideración, en las discusiones sobre el fiscal electoral. No se debe reclamar institucionalidad violando la Constitución y la ley (…) y eso es algo que deben “tener en consideración en las discusiones sobre el fiscal electoral”, publicó la exfiscal a través de su cuenta de Twitter @YeniBerenice, luego de ser sugerida durante la sesión este sábado del diálogo nacional que realiza el Consejo Económico y Social con los partidos políticos y sectores sociales, en busca de un acuerdo que posibilite unos comicios transparentes.

La procuradora generales de corte de apelación en la Procuraduría Regional del Distrito Nacional, fue propuesta este sábado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para que ocupe el cargo, interino de fiscal electoral en las elecciones municipales del domingo 15 de marzo.

Reynoso insistió en que no se puede “reclamar institucionalidad violando la Constitución y la ley”. Su post fue retuiteado por José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia y miembro del Comité Político del PLD, y que este sábado estuvo en la mesa de diálogo.

Lo que considera el PLD es la presentación de una terna, como foema democrática de escoger a la persona que ocupará el cargo de fiscal electoral.

