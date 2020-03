El Pacha dice a Fernando Villalona lo tienen secuestrado y Barre el Piso con la esposa de El Mayimbe.

Santo Domingo- “Cuando Fernando tuvo el mal entendido con la entrevista que le realizo la periodista Esperanza Ceballos de Univisión 41 por el asunto de tomar el “Fusil” para defender la soberanía nacional, solamente cuatro personas salieron en tu defensa como fueron: Luis Medrano, Rafa Rosario, Eddy Herrera y Frederick Martínez (El Pacha)”, esa fueron las palabras del carismático comunicador al portal digital Al Día TV Mas. Un molesto Pacha, dijo sentirse enojado con la esposa del Mayimbe Fátima Vicioso, por no devolverle una llamada de confirmación o no para una presentación del sábado 8 de marzo del niño mimado.



“Fernando, revisa tu entorno, te tienen secuestrado y ese no eres tú. No es justo que cuando el “fusil” yo saque la cara por ti. Yo te amo y soy un Mayimbita. Me apena mucho que tu esposa Fátima no respete mi trayectoria de más de 30 años y no me devuelve una llamada. No es justo que en tu oficina y tu equipo me maltraten, yo no merezco eso. Ella solo me busca cuando me necesitan. Si mañana tú no exista, tú sabes a quien se le va entregar tu dinero. Despierta y libérate”, dijo Martínez en su segmento “Así Piensa El Pacha” del programa estelar sabatino “Pégate y Gana con El Pacha”, que se transmite por Color visión a partir de las 12:00 del mediodía y por Televisión Dominicana para los Estados Unidos.



“A mí el presidente Medina me llama. Usted es loca irrespetuosa. Bolívar Villalona me respeta porque yo soy una estrella. El administrador del banco de reservas Simón Lizardo me llama, Donald Reed Ministro de Hacienda, Raúl Alarcón dueños de más de 70 emisoras en los Estados Unidos, me llaman. El que no me devuelve una llamada tiene problema yo no molesto”, finalizó diciendo El Pacha.



Cabe destacar según medios de comunicación que los esposos tienen una relación de varios años, pero fue el 11 de noviembre del 2014 que contrajeron nupcias, en su natal Loma de Cabrera de la provincia y Dajabón. Fernando Villalona y esposa renovaron sus votos matrimoniales en una iglesia de Caná en Galilea. También decir que es harto sabido el nivel de desprendimiento del merenguero Fernando Villalona, tanto con sus familiares y personas a su alrededor, así como con gente que afronta necesidades perentorias.



La más reciente acción de “generosidad” y de amor hacia su pareja, Fátima Vicioso, por parte del Mayimbe, aconteció este jueves, cuando la sorprendió con un regalo: yipeta Mercedes Benz, modelo 2016, valorada en 52 mil dólares. Eso fue en el 2016.