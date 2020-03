“El feminicidio no existe” y desata la indignación de las mujeres. Es un invento político para manipular y confrontar a la sociedad.

En medio del paro nacional “Un Día sin Mujeres”, a Paty Navidad se le ocurrió asegurar que el feminicidio sólo es un invento político para manipular y confrontar a la sociedad, declaraciones con las que generó polémica en las redes sociales.



La actriz utilizó su cuenta oficial de Twitter para mencionar que el feminicidio sólo es una palabra de la que se aprovechan para crear confusión y división, pues afirma que no es verdad que exista, pasando por alto las muertes de tantas mujeres asesinadas en el País.



“El feminicidio no existe, éste término es llevado a la política que aprovecha perfecto para continuar sembrando odio y división entre hombres y mujeres, método efectivo para manipularnos, controlarnos y mantenernos en confrontación. EXISTEN ASESINATOS DE HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS”, escribió Navidad en la red de la Palomita.



La cantante agregó que el homicidio es cuando se asesina a un hombre, cuando se asesina a un niño o niña y cuando se asesina a una mujer, afirmando que la violencia no tiene género ni sexo, pues la vida de todos los seres humanos es igual de valiosa, así que “dejen de manipular y utilizar a la mujer para sus intereses políticos”, amplió en otro mensaje.



“Nadie mata a una mujer por ser mujer, o al hombre por ser hombre, en los homicidios está científicamente comprobado que no se asesina por el tipo de sexo que seamos, a menos de que el asesino tenga problemas o padecimientos mentales graves”.

Fuente el diario my