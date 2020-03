El entretenimiento en todo el mundo entra en recesión por el coronavirus.

La industria del entretenimiento ha entrado en una pausa indefinida debido a la pandemia del virus COVID-19.



El escenario se torna más sombrío para el arte y la cultura, incluso más que en tiempos de guerra, debido al pánico se ha expandido por el mundo gracias a la rápida propagación del virus, que sigue siendo menos mortal que la tuberculosis, el VIH/Sida, la diabetes o el cáncer, según la Organización Mundial de la Salud.



Las cancelaciones de eventos a nivel mundial ante las recomendaciones de evitar la aglomeración de personas quedarán para la historia. En Italia los principales enclaves turísticos se mantienen cerrados como el Coliseo, las ruinas de Pompeya y El Vaticano. Calles desiertas en toda Europa contrastan con la gran cantidad de turistas que hace unos meses se podía ver en cualquiera de sus ciudades.



Mientras que en Paris, la Torre Eiffel, el museo de Louvre y el palacio de Versalles anunciaron el cierre de sus puertas por un periodo indefinido.



Cine, parques y teatros

Este escenario sobrepasa a los guiones de películas sobre epidemias como “Contagio” o “12 monos”, en donde la seguridad y la salud pasan al primer lugar. Ejemplo de esto es que los estrenos de la nueva cinta de James Bond y “Mulan”, han sido cancelados. Mientras que muchos rodajes han sido cancelados, un ejemplo es “Misión imposible 7” que ha suspendido sus grabaciones indefinidamente porque incluía tres escenas de en Venecia.



Disney ha decidido suspender la producción de todas sus películas, con la animación como excepción. Tambien ha cerrado sus parques temáticos de Paris, California y Florida por el coronavirus. En toda su historia, únicamente habían clausurado por el atentado del 11-S (2001), la mañana que murió John F. Kennedy (1963) y el terremoto de Northridge (1994).



Universal Studios en Los Ángeles cerrará al menos hasta el 28 de marzo y Universal Studios en Orlando está listo para cerrar durante el resto del mes a partir del lunes.



Broadway bajó el telón hasta el 12 de abril, tras la prohibición de reuniones de más de 500 personas en Nueva York, lo que supondría perdidas en más de 1.800 millones de dólares.



Festivales

Los festivales musicales de Coachella, Stagecoach, el festival de arte y tecnología South by Southwest, Ultra Music Festival y Lollapalooza han sido cancelados.



Series y televisión

Los programas de televisión “The Late Late Show with James Corden”, “The Talk” y “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, grabarán y transmitirán sin público presente en los estudios. Mientras que “The Morning Show” la serie protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon suspenderá la producción por dos semanas.



Giras

Importantes estrellas como Green Day, Justin Bieber, Madonna, Maluma, Pearl Jam, Alejandro Sanz y Juanes, han tenido que aplazar sus giras.



En el país



Gwen Stefani canceló su presentación en el festival Isle of Light. En Altos de Chavón dos eventos fueron pospuestos. La banda Soda Stereo que iba a presentarse el 11 de abril, canceló a la espera de una nueva fecha. Igual pasó con el concierto de Chayanne previsto para el Sábado Santo.



El último bastión, ante una crisis mundial en el entretenimiento es el “streaming”, con plataformas como Netflix, HBO o Prime como la apuesta segura para despejar la mente ante la pandemia.



Shows dominicanos en el exterior

Los humoristas locales Raymond Pozo y Miguel Céspedes se han unido a las figuras que han decidido pausar su gira europea.



Mientras que Romeo Santos informó que el concierto de la agrupación Aventura a casa llena que se pretendía realizar este jueves 12 de marzo en el American Airlines Arena de Miami ha sido pospuesto a causa del coronavirus. Además, la “Ciudad del Sol” fue declarada en estado de emergencia.



El cantautor Wason Brazobán era otro que se disponía a viajar a Europa en abril y también suspendió. “Con Dios nos veremos lo más pronto posible Europa”, escribió el “Cantautor del pueblo”. Miriam Cruz tuvo que cancelar la gira artística que realiza en Estados Unidos.