El chiste del dia; Margarita Cedeño dice que Gonzalo combatirá corrupción

La vicepresidenta y candidata al mismo cargo por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño, sostuvo que sigue su matrimonio con Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo.



Igualmente, sostuvo que ella y el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, tienen planes concretos para enfrentar la corrupción en un próximo periodo de gobierno.

“Nosotros hemos conversado ya, Gonzalo y yo, que tanto el Procurador General de la República como el presidente de la Cámara de Cuentas, perfectamente pueden ser nombrados por el Consejo de la Magistratura de modo tal que le demos una legalidad mayor, más uniforme y diversa porque en el Consejo de la Magistratura están representados también otros partidos que no son del partido de gobierno, nosotros no tendríamos ningún problema con esto porque estamos convencidos de luchar contra la corrupción”, sostuvo en una entrevista con el periodista Pablo Mckinney.

En su caso particular, dijo que tiene 20 años en la administración pública y que nunca ninguna persona que ha trabajado con ella se ha visto involucrada en actos de corrupción. “El PLD ha sido el partido desde el gobierno que ha podido preparar todo el entramado legislativo, legal, jurídico para la lucha contra la corrupción, ahora la aplicación de esas leyes le corresponde es al Poder Judicial, es en los tribunales donde tienen entonces que tiene que poderse comprobar y probar quienes son verdaderamante los culpables porque existe la presunción de inocencia, entonces es en los tribunales y es un poder independiente del Poder Ejecutivo”, subrayó.

Reconoció que el camino de la transparencia y la corrupción todavía es una materia pendiente. “Ese es un camino que todavía nosotros tenemos que seguir andando, tenemos que profundizar más no solo en las causas, sino también aplicar el régimen de consecuencias de mejor forma, nosotros hemos sentado las bases institucionales para poder tener controles”, sostuvo.

