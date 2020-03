El bachatero Anthony Santos no está de acuerdo con los conciertos de artistas por sus redes sociales. Estamos de luto.

El bachatero Anthony Santos expresó hoy las razones por las cuales ha decidido no realizar un concierto en vivo como lo han hecho algunos artistas nacionales e internacionales como forma de animar a las personas durante la cuarentena que se realiza por el coronavirus.



Santos ofreció esas declaraciones a través de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, donde explicó que tiene un criterio muy personal sobre dicha acción.



“He visto como gran parte de mi fanaticada, amigos relacionados y público en general, me han solicitado encarecidamente les haga un” LIVE” (concierto en vivo). Ante esa petición, tengo un criterio muy personal, el cual espero por favor me entiendan”, manifestó el bachatero.



Una de las razones señaladas por el artista es que muchas familias están siendo afectadas por el Covid-19, y otras han perdido a seres queridos y consideró que está situación para muchos ha pasado de la preocupación al luto.



“Estamos pasando por una situación que a mi entender es caótica, de tristeza, de pena, la cual para muchas familias ya se ha convertido de preocupación y angustia en “LUTO”. Desde lo más profundo de mi corazón lo que siento es una pena, siento dolor, por la gente que sufre y que está desesperada buscando un aliento, una esperanza que erradique a este mal”, indicó



Otras de las razones que manifestó fue que en estos momentos solo tiene sentimientos de pena y que no es tiempo para celebraciones. De igual forma, pidió disculpas a sus seguidores por la decisión tomada.



Por: Soranyi Rodríguez