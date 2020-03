Designan nuevo general en comandancia SFM

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- El general Jorge Mancebo Bautista fue designado como el nuevo director de la Dirección Regional Nordeste de la Policía Nacional, en sustitución del general Alberto Then.

Según un dato extraoficial obtenido por AGENDA56, Then habría presentado algunos síntomas sospechosos de COVID-19, por lo que le fue ordenado mantener en cuarentena.

En ese sentido, la jefatura de la policía dispuso la designación de Mancebo Bautista, para que asuma el control de esta zona que hasta el momento permanece aislada.

Por el momento se desconoce el estado de salud de Then.

Archivado en:: NACIONALES