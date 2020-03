Denuncian Color Visión censuró programa que analizaría perfil de Margarita

El programa Panorama Semanal, conducido por el Dr. Hector Guerrero Heredia, el Dr. Ricardo Nieves y Domingo Paez, que se graba los jueves y se transmite los domingos a las 9:00 de la mañana por Color Visión, fue censurado el día de hoy por el canal. El programa que se iba a transmitir este día, era un análisis desde el punto de vista psicológico, sociológico, político y científico sobre el comportamiento y la vida de Margarita Cedeño, la actual vicepresidenta y candidata al mismo cargo por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Debido a que este programa es grabado los jueves, el canal no puede alegar que no se transmitió por fallas técnicas. Los televidentes y la ciudadanía exigen a Color Visión Canal 9 una explicación sobre este acto, en la cual aclaren a que se debió esta censura, si fue por presión del gobierno, o cualquier otra razón. Fuente: [ + ]

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Archivado en:: NACIONALES