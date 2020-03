Cuatro envejecientes fallecen en Hogar de Ancianos Inmaculada Concepción

SÁNCHEZ RAMÍREZ.- La directora del Hogar de Ancianos Inmaculada Concepción, en el municipio Cotuí, reveló este domingo que cuatro adultos mayores murieron en ese asilo, dos por estar afectados del coronavirus.

Dionis Antigua Rodríguez dijo a los otros dos abuelitos que fallecieron no se les realizaron las pruebas sobre el coronarivus, por lo que hasta el momento se desconoce la causa de su deceso.

La directora del Hogar de Ancianos Inmaculada Concepción dijo que hay ocho envejecientes con el virus en el lugar y que hasta el momento ni el Ministerio de Salud Pública ni el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) les han auxiliado.

Dijo que ha acudido a la regional provincial de Salud Pública sus incumbentes no han hecho nada por el Asilo, y la mayoría del personal renunció.

Manifestó que no se sabe si ese personal que se fue está afectado delcoronavirus.

Hizo un llamado al Presidente Danilo Medina a que ordene ayudar al asilo de ancianos, porque los viejitos también son seres humanos.

Dionis Antigua Rodríguez sostuvo que por irresponsabilidad de Salud Pública continuarán falleciendo ancianos, porque no son atendidos por las autoridades.

