Candidatos a Cargos Municipales y Distritales de Valverde, firman Pacto de Paz y Democracia

Mao, Valverde.- Aspirantes a cargos Municipales y Distritales en Valverde, firmaron un "Acuerdo de Paz y Democracia", mediante el cual se comprometieron apoyar a las autoridades para que el proceso eleccionario de este domingo 15 de marzo 2020, no sea traumático para la población.



El encuentro con los candidatos a cargos municipales y distritales de los municipios de Laguna Salada, Esperanza y Mao, tuvo como objetivo principal, socializar los temas electorales, pero sobre todo, la firma del acuerdo entre los participantes de los diferentes partidos políticos.



El encuentro, desarrollado en el Auditórium del Recinto Mao de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Sistema Corporativo, fue organizado por la Policía Militar Electoral, la Gobernación Provincial y el Ministerio Público del Distrito Judicial de Valverde.



La invitación estaba firmada por el Encargado de la Policía Militar Electoral, General Ramón Jiménez Peña, comandante de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana (ERD), el Señor Gobernador Provincial, José Valdez y el el Procurador Fiscal Titular del Distrito Judicial de Valverde, Lic. Nelson Rodríguez.





En tanto que el Rector del Recinto Mao de UTESA, Maestro Cándido Almánzar, quien fungió como testigo de tan inusual acontecimiento, al dar la bienvenida a los presentes, expresó que cuando todo lo que se hace, se realiza con transparencia, se Honra la Patria.





Destacó Almánzar, que con este encuentro se marca un precedente altamente positivo para la sociedad y para la clase política de la provincia Valverde, en donde existen tres Municipios y 10 Distritos Municipales, en ellos según indicó, sus respectivos ciudadanos escogerán a sus nuevas autoridades en un proceso electoral, "que deberá ser esencialmente libre, democrático y transparente".





Dijo que la firma del acuerdo entre los candidatos que terciaran en el proceso electoral de este domingo 15 de marzo, marca un hito y siembra esperanzas para que cada ciudadano inspirado en el ejemplo que de este acto puedan captar, se motiven a participar con civismo, ejerciendo el sufragio verdaderamente libre y de manera ejemplar.

En tanto que, el Encargado de la Policía Militar Electoral, General, Ramón Jiménez Peña, comandante de la Cuarta Brigada de Infantería del ERD, dijo sentirse orgulloso de estar en la provincia donde los ciudadanos se portan con mayor civismo, como lo han demostrado en los dos últimos procesos eleccionarios.





El jefe de la policía electoral en Valverde, explicó que todo está listo para llevar una seguridad diáfana para que todo ocurra en orden y transparente, por tal motivo exhortó a los que pretendan realizar actos que infrinja la ley electoral 15-19, a desistir para que no sean privados de su libertad.





Sostuvo que con la firma de dicho Pacto de Caballeros y Damas, se busca evitar que haya que apresar algunas personas o en el peor de los casos, que resulte algún ciudadano muerto producto de algún conflicto innecesario.

Indicó el general Jiménez Peña, que la seguridad en los distintos colegios electorales y mesas de votaciones de los tres municipios y sus distritos municipales de Valverde, está asegurada.





"Ustedes como líderes, al referirse a los candidatos, tienen muchas personas que les siguen, sean portavoces y díganles, que vallan a votar en paz y cívicamente, que no hayan personas heridas, ni presas y mucho menos muertas, por algún delito electoral, que no llegue el dolor a nuestra familia", puntualizó.





Mientras que el Procurador Fiscal Titular del Distrito Judicial de Valverde, manifestó que durante el proceso electoral extraordinario de este domingo 15, actuaran de manera drásticas cuando haya delitos electorales, tales como, agresiones, tanto verbales como físicas y el impedimento del libre tránsito.





Dijo, que también actuaran con drasticidad, cuando encuentren algún ciudadano exhibiendo propaganda en los recintos electorales, también en contra de guardaespaldas armados intimidando a la población y que requisaran los vehículos cuyos conductores circulen de forma sospechosa exhibiendo armas de fuego en el frente o las proximidades de los recintos electorales.

Según indicó el jurista, Nelson Rodríguez, actuaran cuando hayan denuncias serias y probables, y que aquellas que hagan con fines de hacer daño, también tendrán sus consecuencias, "cuando hayan denuncias falsas, el propulsor de la misma deberá ajustarse a lo que indica la Ley 15-19 de régimen electoral, y pagar una indemnización".