Califican como desfachatez amenaza de ramfistas de paralizar envío de remesas a la RD

NUEVA YORK.- Un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), descalificó este lunes a seguidores de Ramfis Domínguez Trujillo en esta ciudad, por hacer planteamientos públicos “infundados, sin asidero ni sentido”.

Arturo Ortiz, presidente del distrito seccional 4 en Manhattan y titular de protocolo de la seccional en Nueva York, sostuvo que por la Junta Centra Electoral (JCE) haberle negado por ley a Ramfis participar como candidato presidencial, no le da derecho a ellos ni a nadie embaucar ni hablarle mentiras a los dominicanos.

“Ha sido una desfachatez proclamar que paralizarán el envío de remesas a la RD y que adoptarán otras medidas contundentes que afectarán la Dirección General de Aduanas (DGA), citando el envío de cajas y tanques con comidas, medicinas, ropas y calzados, cosas que no van a suceder, pero parecer ser que están alucinando”, sentenció Ortiz.

Catalogó como una utopía afirmar que el 80% de los quisqueyanos residentes en Estados Unidos “paralizarán desde el próximo día 5 el envío de remesas al país”. “Es falso de toda falsedad y vamos a verificar después de ese día en decenas de agencias de envíos si el flujo se mantuvo normal o se redujo”, precisó.

Consideró que los “ramfistas” deben enviar al pueblo y futuras generaciones mensajes y planteamientos reales, serios y convincentes, porque es un mal presagio tratar de engañar nuestra comunidad con estos ficticios planteamientos.

Ellos deben conocer la Constitución nuestra, que dice en su artículo 20 “Los dominicanos(as) que adopten otra nacionalidad, por acto voluntario o por el lugar de nacimiento, podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República, si renunciaren a la nacionalidad adquirida con 10 años de anticipación a la elección y residieren en el país durante los 10 años previos al cargo”.

“Deben leer y practicar lo que dice nuestra Constitución y no transmitir desconocimiento”, señalando a la vez que una candidatura a Ramfis significaría una violación a la carta Magna, por cuando ha sido y será siempre la decisión del pleno de la Junta.

Ramón Mercedes, NY

