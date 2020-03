Boletín numero 10 domingo, 29 de marzo de 2020 Aumentan a 859 infectado y fallecidos 39 caso Covid-19 en RD

Boletín numero 10

Hasta la fecha del 28 de marzo del 2020 el Ministro de Salud Publica Rafael Sánchez Cárdenas informo en el boletín número 10, que en la actualidad la cantidad de personas que han dado positivo a la prueba del Covid-19 es de 859 y el número de personas fallecida es de 39.

Se le recomienda a la población seguir las normas de seguridad que los organismos correspondientes han ofertado, usar mascarilla en lugares público, lavarnos la mano con jabón, evitar estar cerca de personas con síntomas relacionados al virus y lo más importante evitar salir de casa lo más que podamos.

A nivel mundial esta nueva epidemia ha cobrado miles de vida, siendo Italia y España los países más afectado y en la actualidad Estados Unidos es el país con más casos de personas contagiada, hasta el momento no existe una cura para este virus, en algunos países están comenzando a usar algunos medicamentos costosos que le han salvado la vida a algunos pacientes, pero esos medicamento no tienen el mismo efecto en todos los pacientes, por lo que la mejor cura es no salir de casa para evitar el contagio