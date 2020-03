Artistas expresan su dolor tras la partida de El Cieguito de Nagua

El fallecimiento del maestro de la música típica, El Cieguito de Nagua, ha causado gran pesar en la clase artística dominicana, en especial en los artistas que compartían no solo género con él, también una gran amistad de años, quienes no dudaron en expresar su dolor y admiración por Bartolo Alvarado, a través de las redes sociales.

Fefita la Grande, expresó que «Bartolo, mi cieguito de nagua, Bartolo Alvarado . Me siento tan mal señores que no me sale ni siquiera las letras para escribir lo mal que me siento, tanto dolor, no puede ser posible para toda una comunidad del merengue típico. Dios mío solo te pido que le de una cristiana sepultura y que le de paz a su alma y conformidad a toda su familia incluyéndonos a nosotros los músicos típicos».

Con una foto junto a él, Yovanny Polanco, escribió «Siempre te recordaremos nuestro gran Bartolo Alvarado, mis condolencias para todos sus familiares, amigos y seguidores, mil gracias por enseñarme tanto





Alvarado quien falleció anoche en la ciudad de Nueva York, por complicaciones renales, hipertensión y diabetes, fue catalogado por la India Canela, como un maestro que dejó un gran legado musical que vivirá por siempre. «Que triste noticia. En paz descanse nuestro maestro de siempre, Bartolo Alvarado el ciego de Nagua. Tu legado Musical vivirá por siempre en nuestros corazones».

De su lado, María Díaz, dijo «Nuestro merengue típico está de luto, ha fallecido una leyenda de nuestro folclor, Bartolo Alvarado (el cieguito de Nagua) me uno al dolor que embarga a la familia Alvarado, paz a su alma».

Afirmando que no hay palabras para explicar sus sentimientos por la partida del veterano merenguero, el bachatero Teodoro Reyes, también quiso expresar su admiración y su pesar por la muerte de su amigo. Se nos fue Bartolo Alvarado, el ciego de Nagua, con el fue uno de los mejores músicos del típico no hay palabras para describir mis sentimientos».

