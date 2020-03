Alivio entre dominicanos NYC al prohibir desalojos durante 90 días

En llamadas telefónicas a este reportero Manuel Toribio, Andrés Mata, Juan Carlos Rivera, Daniel Ortiz, Josefina de Hernández, Juana Castro, Luis Contreras, Alejandro Ortega, Carla Bisonó y Víctor Ureña, entre otros, dijeron que es preocupante la situación actual al no poder pagar la renta de sus apartamentos, tras ser despedidos de sus trabajos.

Esa medida de Cuomo recordándole a los caseros que existe una orden ejecutiva firmada prohibiendo los desalojos de apartamentos y locales comerciales hasta el próximo 20 de junio, es atinada, justa y en defensa de padres de familia que tenemos como único sustento el sueldo que percibimos en nuestros trabajos, dijeron.