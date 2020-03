Nueva York como estado y cuidad acapara en este momento más del 40% y 30% de todos los de coronavirus en EEUU, respectivamente.



No menos del 40% de la población eventualmente se infectará con COVID-19, predijo hoy el gobernador Andrew Cuomo, al tiempo que anunció la llegada de un millón de mascarillas N-95 a NYC y otras 500 mil a Long Island.



El contagio estatal ya supera los 10,356 casos. Van 56 muertes en el estado, de las cuales 45 han sido en NYC (7,530 enfermos), reportó New York Post.



NYC constituye “el 30% de los casos de coronavirus en EEUU y el 70% de los casos en el estado Nueva York”, reconoció ayer temprano el alcalde Bill de Blasio a MSNBC. “Tenemos que tomar medidas realmente intensas y radicales de inmediato”.





Hasta el viernes por la mañana, EEUU sumaba 14,250 contagios y el estado Nueva York tenía 5,711 de esos casos, es decir, 40% del total, destacó Fox News.



Desde entonces la situación regional ha empeorado. Apenas horas después, el gobernador debió ceder y decretar una cuarentena obligatoria que entrará en vigencia la noche de mañana, por tiempo indefinido, coordinando las políticas de cierre con los estados vecinos Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania y Delaware. Adicionalmente, la frontera con Canadá está cerrada por orden federal.



“Cualquier cosa no esencial debe detenerse”, había pedido De Blasio. Y finalmente Cuomo coincidió con el alcalde.



Mientras tanto, NYC registró ayer 14 muertes en apenas 8 horas por COVID-19. En general, la mayoría de los pacientes han sido hombres menores de 50 años, por lo que hoy Cuomo lanzó una especial advertencia a la población joven, que en principio se pensaba era menos vulnerable a esta enfermedad.



