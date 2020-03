Advierten hospitales de Valverde no están preparados para

La filial Valverde del Colegio Médico Dominicano expresó su preocupación por el hecho de que los hospitales de la zona no están preparados para un eventual brote del COVID-19 o coronavirus, ya que no cuentan con los insumos necesarios.En una rueda de prensa realizada en la maternidad “Doctor José Francisco Peña Gómez” de Mao, el presidente provincial del gremio, Juan Carlos Santos, exigió a las autoridades de salud tomar las medidas de prevención, ya que los centros de salud del país no están preparados ante probables contagios del personal y la población.Dijo que al personal que labora en los hospitales se le debe proveer de mascarillas, jabón antiséptico, papel tipo toalla desechable, y guantes, entre otros materiales.Santos condenó que en la provincia Valverde y el Noroeste, los hospitales no cuentan con el espacio físico de aislamiento ante cualquier posible caso de coronavirus.; al tiempo que llamó la población a no alarmarse y tomar las medidas preventivas.Entre las medidas preventivas mencionó: el correcto lavado de las manos, uso de desinfectante alcoholizado o jabón antiséptico, limpiar las superficies más utilizadas, evitar viajar si tiene fiebre o tos, entre otras tantas.Por último, condenó la actitud de la dirección de la maternidad de Mao de querer impedir que el Colegio Médico Dominicano realizara dicha rueda de prensa en ese centro de salud.