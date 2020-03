ADP advierte Ministerio de Educación no está preparado para dar clases virtuales por coronavirus

Fotografía de archivo de la presidenta de la ADP, Xiomara Guante.

Profesores están dispuestos a integrarse a medidas para evitar propagación del virus en el paísLa Asociación Dominicana de Profesores (ADP) mostró este martes su disposición de apoyar e integrarse a las medidas que implemente el Ministerio de Educación y cualquier otra institución que pudiera formular propuestas en aras de evitar la propagación del coronavirus en los centros educativos.Al mismo tiempo, la ADP expresó sus dudas sobre la capacidad del MINERD de continuar el año escolar de manera virtual, como informara el día de ayer el ministro, Antonio Peña Mirabal.La presidenta de la ADP, Xiomara Guante, señaló que la medida planteada por el Ministerio de continuar la docencia de manera virtual debe ser evaluada, porque, a juicio de la ADP, el MINERD no está preparado para enfrentar esta situación virtualmente, pues la institución no cuenta con una plataforma robusta para abastecer la demanda.Xiomara Guante resaltó que República Digital hasta el momento es apenas un proyecto que no supera el 5% de la población estudiantil y recordó que apenas 1 de 4 hogares dominicanos posee una computadora o tableta con acceso a internet, y que la mayoría de los 2.2 millones de estudiantes del sistema público no cuenta con las condiciones materiales para acceder a clases a distancia."Por esta razón decimos que hay que evaluar todas las opciones que permitan salvar ambas situaciones. La ADP reitera está en la mejor disposición de incorporarse a apoyar y proponer acciones y medidas que junto a las autoridades garanticen la salud de los docentes, estudiantes y personal administrativo de los centros", declaró Guante a través de un comunicado público.El sindicato de docentes recomienda evaluar bien la situación, el estado en que se encuentra la circulación del virus en el país, para que se tome la decisión más acertada. Instó al MINERD a que acondicione de manera inmediata los servicios sanitarios de todos los planteles, pues, según sus evaluaciones, el 60% de los centros educativos públicos tiene servicios de agua corriente deficiente o inexistente, lo que constituye una situación de muy alto riesgo para la proliferación de enfermedades infecto-contagiosas, como es el caso del coronavirus.La ADP invita a que se acompañen los esfuerzos de higienización con jornadas médicas desde el Ministerio de Salud a fin de promover la identificación y aislamiento temprano de personas, dentro y alrededor de las escuelas, que presenten síntomas del COVID-19.Por último, Xiomara Guante recordó a las autoridades de Educación que es preferible prevenir que luego lamentar, por lo que entiende se debe realizar una exhaustiva evaluación que cuente con un informe confiable del sistema de salud y el momento actual, para así tomar la medida más conveniente para la comunidad educativa y el país