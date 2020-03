Acusan a bachatero Willy Lapache por supuestos abusos sexuales a hija durante cuatro años

Nueva York.- El conocido bachatero y merenguero dominicano Willy Lapache “El Jefe” (Williams Polanco Díaz) radicado en Florida, fue arrestado y acusado el 26 de febrero de 56 cargos por supuestos abusos sexuales a su hija durante cuatro años, desde que la menor tenía 12 hasta que cumplió los 16.

La acusación, contra el bachatero de 58 años de edad, fue procesada en la oficina de la fiscal del condado Osceola en Florida Aramis D. Ayala, quién no ha emitido un comunicado oficial sobre el estatus judicial de Lapache.



Pero el sitio especializado “Busted News” (Noticias de Arrestados), confirmó la detención y los cargos aunque no detalló los presuntos hechos.



Se informó que sigue preso en la cárcel estatal del condado.



Dijo que el bachatero nació el 21 de mayo de 1961 y es imputado de los 56 cargos, especificando los artículos del Código Penal de Estados Unidos, presuntamente violados por el artista con los supuestos abusos sexuales.



El medio también publicó la foto de la ficha policial de Lapache.

Llamadas hechas anoche por este reportero a allegados al bachatero, no fueron respondidas, pero se dijo que Lapache se mudó de El Bronx a Florida, donde lleva varios años residiendo.



Se desconoce dónde ocurrieron los presuntos abusos sexuales de los que se acusa Lapache