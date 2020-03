14 contagiados murieron en 8 horas en Nueva York; mayoría de casos son hombres menores de 50 años.

Ayer fue un día funesto en NYC: el coronavirus mató a los residentes de la ciudad a una tasa de más de uno por hora.



En ocho horas -entre 10 a.m. y 6 p.m.- 14 personas en la ciudad de Nueva York murieron a causa del virus, lo que elevó la cifra total de muertes en la ciudad a 43. A nivel estatal se calculan más de 8 mil contagiados.



En todo EEUU el viernes el número de muertos pasó los 200, mientras Massachusetts y Washington DC registraron sus primeros fallecidos, informó The New York Times.



Ayer fue la primera vez que la cifra mortal diaria superó los dos dígitos en NYC. Y la Comisionada de Salud de la ciudad, Dra. Oxiris Barbot, advirtió que las muertes diarias de dos dígitos pueden convertirse en la nueva normalidad, al menos por un tiempo.



Durante ese período de ocho horas del viernes, los casos positivos de la ciudad también subieron de 5.151 a 5.683, apuntó New York Post. Las autoridades atribuyen al menos parte del salto a una mayor capacidad de prueba.



Con 1.750, Brooklyn tiene la mayoría de los casos de COVID-19 en NYC; seguido de 1.514 en Queens, 1.402 en Manhattan, 736 en El Bronx y 285 en Staten Island.



Según las cifras, hasta el jueves 19 la mayoría (54%) de los casos que habían dado positivo en NYC son hombres de entre 18 y 49 años. Le siguen pacientes mayores de 50 años (46%), y una cifra menor son niños y adolescentes de 5 a 17 años.



En cuanto al sexo, 59% de los contagiados en NYC son hombres y 41% mujeres.



Los hombres tienen más del doble de probabilidades que las mujeres de morir por el patógeno, dijo la experta en coronavirus de la Casa Blanca, Dra. Deborah Birx, citando las tasas de mortalidad de Italia.



En NYC, las visitas a la sala de emergencias por síntomas de gripe y neumonía han aumentado 366% en comparación con el mismo período del año pasado. Queens tuvo el mayor incremento en la actividad de urgencias, seguido de Manhattan, Brooklyn, Staten Island y El Bronx. Fuente el diario ny

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Fuente: [ + ]

Archivado en:: INTERNACIONALES