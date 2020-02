Zoé Saldaña aclara que no volará a RD pero apoya e invita a actividad del 27 de febrero.

La actriz Zoé Saldaña apoya la actividad del 27 de febrero en la que diferentes figuras no políticas realizarán una actividad empoderando a la juventud, ante la crisis originada en el país por la cancelación de las elecciones el domingo pasado.



Saldaña aclara que no viajará a la República Dominicana para darse cita en la Plaza de la Bandera como se habría publicado en diferentes medios de comunicación del país, tras la actriz publicar un mensaje en su cuenta de Instagram.



“Zoé recibió un video y le hizo ‘repost’ minutos antes de entrar a una prolongada reunión de la que aún no ha salido; ella será la primera sorprendida al ver la manera como se hizo viral su supuesto viaje que ratificamos, no será en ésta ocasión”, aseguró Dagoberto Galán de manera directa a los miembros de la prensa.



Galán informó que la propia Zoé llegará a sus seguidores por sus redes sociales y afirmará que la actriz tiene un viaje programado al país pero sin fecha definida.



